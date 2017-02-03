Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №36

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

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«Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж с производственной площадки латунной трубопроводной арматуры - массовое производство в России это реальность!

«Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж...
Уважаемые посетители портала Armtorg.ru, весь 2016 год наша команда радовала Вас поездками на производства и предприятия по выпуску трубопроводной арматуры практически любых направлений. Мы объехали фактически всю...
Заметки редактора. ИТОГи. Часть III. Тенденции отрасли и рынка трубопроводной арматуры для нефтегаза в 2016 году. Заметки редактора. ИТОГи. Часть III. Тенденции...
Продолжая серию выпуском передачи ИТОГИ 2016 года, главный редактор медиагруппы ARMTORG, Игорь Юлдашев, сегодня поделится впечатлениями от работы и общения с предприятиями-поставщиками нефтегазовой трубопроводной...
АО СибИАЦ. Интервью с начальником управления Р. В. Рудковским в рамках IV Всероссийской конференции специалистов ТЭС АО "СибИАЦ". Интервью с начальником...
10 ноября 2016 года в г. Барнауле состоялась IV Всероссийская конференция специалистов ТЭС, проектных организаций и предприятий-производителей: "Стратегическое планирование производства с учетом потребностей...
«Воткинский завод» приступил к изготовлению...
Watts и Grundfoss проведут семинар в Тюмени
Dormer Pramet представит новое приложение для операторов...
«Новомет» помогает снизить эксплуатационные расходы
"ЗиО-Подольск" продемонстрировал производственные...
«Данфосс» приглашает встретиться на выставке Aquatherm...
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Дайджест арматуростроителя
Дайджест арматуростроителя, выпуск №73 от 02.02.2016 г. "Дайджест арматуростроителя", выпуск №73 от 02.02.2016 г.

Уважаемые коллеги, перед вами - 73 выпуск «Дайджеста арматуростроителя», в...

Дайджест арматуростроителя, выпуск №72 от 31.01.2017 г. "Дайджест арматуростроителя", выпуск №72 от 31.01.2017 г.

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 72 выпуск «Дайджеста...

События
Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ, проходившего с 5 по 9 декабря 2016 Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ,...

С 5 по 9 декабря 2016 года в Подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось...

Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора медиагруппы Armtorg Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Видео
«Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж с производственной площадки латунной трубопроводной арматуры - массовое производство в России это реальность! «Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж с...
СибГазСтройДеталь. Видеорепортаж: центральная заводская лаборатория. "СибГазСтройДеталь". Видеорепортаж: центральная...
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017. MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve... НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я... 25-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» 2017 25-я Международная...
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«Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж с производственной площадки латунной трубопроводной арматуры - массовое производство в России это реальность! «Бологовский арматурный завод». Видеорепортаж...
Заметки редактора. ИТОГи. Часть III. Тенденции отрасли и рынка трубопроводной арматуры для нефтегаза в 2016 году. Заметки редактора. ИТОГи. Часть III. Тенденции...
Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016 года. Рынок теплоснабжения. Выпуск №38 от 31.01.2017 г. Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016...
НПО Регулятор. Обзорный репортаж о производственном участке импортозамещающей трубопроводной арматуры. НПО "Регулятор". Обзорный репортаж о...
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Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (НП РТ)Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз»Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НПАА)Нефтегазовые конференции - n-g-k.ruООО «ЛМЗ «МашСталь» - одно из лидирующих предприятий сферы литейного производства РоссииРоссийская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ (СГМ)
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Алексей Баженов

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Студия Тепла

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Компания Наименование Цена (руб.) Ру Ду Категория
ООО"PROАРМАТУРА" 15кч18п 275 50 16 Вентили чугунные
ООО Мезон КШ- 125ф с отв. фл. 43 306 125 16 Шаровые краны
Единый Центр Снабжения Волжско-Камского Региона Пневмоперфоратор ПП- 63 27 000 0 0 .Другое ....
Заводы и бренды ТПА
Аскольд, ПАО, Дальневосточный Арматурный Завод AUMA Riester GmbH & Co. KG, Приводы AUMA, ООО AMPO POYAM Valves ALTSTREAM (Металлопластиковые трубы) ODE ADAMS Armaturen GmbH Dewrance Giacomini S.p.A.
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Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, издательство МЭИ, Кузнецов В.А. , Черноштан В.И.

Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, изда...

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. Изд. 2-е., перераб. и доп. И., Энергия, 1977

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопроводной арматуры. Гуревич Давид Файвушев, Издательство ЛКИ, 2008. — 480 с.

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление Харьковский завод сантехизделий ОАО   Отводы кругоизогнутые   Стальные изделия
Тройники, муфты   Штуцеры, втулки, гайки   Вентили, краны
Оглавление Белгазтехника НПРУП   Клапан предохранительный сбросной ПСК   Клапан предохранительный сбросной КСП 50-20
Клапан предохранительный сбросной КСП 25-16   Клапан предохранительный запорный ПКН–100А, ПКВ-100А   Клапан предохранительный запорный ПКН-50А, ПКВ-50А

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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Компания ТЕПЛОРОСТ занимается поставками оборудования для систем...

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АКВА ПРОМ - трубопроводная арматура и насосы

Компания "АКВА ПРОМ" была основана в 2010 году. Наш официальный сайт...

ЗАО ПК «Трансарм»

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