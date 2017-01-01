Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно, для кого-то год прошел в обычном и ничем не примечательном режиме. Не исключаю, что для кого-то он стал трудным и кризисным. Тем не менее, судя...