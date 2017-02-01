Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

1 Февраля 2017г, Среда€ — 64.2850,$ — 60.0851
ПОИСК
Активные темы форума
Консультации специалистов
Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №36

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

Новые сайты в АРМ.ТОПе

Новости  |  Интервью  |  Заводы  |  Маркетинг  |  События  |  ТЭК и энергетика  |  Нефть и газ  |  АЭС
Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016 года. Рынок теплоснабжения. Выпуск №38 от 31.01.2017 г.

Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016...
Продолжая тему ИТОГов 2016 года, главный редактор медиагруппы ARMTORG, Игорь Юлдашев сегодня расскажет детально о сегментации рынка, и поделится почему нельзя сравнить общими фразами работу рынка трубопроводной арматуры.
СибГазСтройДеталь. Видеорепортаж: центральная заводская лаборатория. "СибГазСтройДеталь". Видеорепортаж:...
В 2016 году на заводе «Сибгазстройдеталь» состоялся «запуск» нового производственного участка – линии по изготовлению крутоизогнутых отводов условным диаметром 700-800 мм. Медиагруппа Armtorg была приглашена на это событие.
КПСР Групп посетили представители «ПКС-Тепловые сети» КПСР Групп посетили представители...
По приглашению белорусской стороны специалисты АО «ПКС-Тепловые сети» побывали в Минске на заводе по производству запорно-регулирующей арматуры для теплоснабжения и технологических процессов
КПСР Групп посетили представители «ПКС-Тепловые сети»
«РЭП Холдинг» отгрузил компрессорное оборудование...
«ЗиО-Подольск» приступил к производству...
Курганхиммаш примет участие в выставке Aquatherm Moscow 2017
Генеральный директор «КОНАР» награжден почетным...
Делегация «АБС Электро» посетила ПС «Абрамово» и...
смотреть все новости
Дайджест арматуростроителя
Дайджест арматуростроителя, выпуск №72 от 31.01.2017 г. "Дайджест арматуростроителя", выпуск №72 от 31.01.2017 г.

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 72 выпуск «Дайджеста...

Дайджест арматуростроителя, выпуск №71 от 26.01.2017 г. "Дайджест арматуростроителя", выпуск №71 от 26.01.2017 г.

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 71 выпуск «Дайджеста...

События
Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ, проходившего с 5 по 9 декабря 2016 Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ,...

С 5 по 9 декабря 2016 года в Подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось...

Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора медиагруппы Armtorg Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Видео
СибГазСтройДеталь. Видеорепортаж: центральная заводская лаборатория. "СибГазСтройДеталь". Видеорепортаж: центральная...
СибГазСтройДеталь. Видеорепортаж о производстве крутоизогнутых отводов DN 700-800 мм. "СибГазСтройДеталь". Видеорепортаж о производстве...
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve... Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017. НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я... MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... 25-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» 2017 25-я Международная...
Последние объявления
Объявление Рубрика Фио/Организация
П насосыВК2-26А.АНС-60Б.ЭЦВ5-4-125.НД250-16.ДС- продам Александр Сергеевич / ООО"Конструктор"
П насосыАНС-60Б.ЭЦВ5-4-125.НД250-16.ВК2-26А.ДС- продам Александр Сергеевич / ООО"Конструктор"
П насосыЭЦВ5-4-125.НД250-16.ВК2-26А.АНС-60Б.ДС- продам Александр Сергеевич / ООО"Конструктор"
ТОП Новости
Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016 года. Рынок теплоснабжения. Выпуск №38 от 31.01.2017 г. Заметки главного редактора. Часть II ИТОГи 2016...
НПО Регулятор. Обзорный репортаж о производственном участке импортозамещающей трубопроводной арматуры. НПО "Регулятор". Обзорный репортаж о...
ЕС ввел пошлины на трубопроводную арматуру из Китая ЕС ввел пошлины на трубопроводную арматуру из...
НПО Регулятор. Интервью с генеральным директором А. М. Мельцером на открытии новой производственной линии импортозамещающей трубопроводной арматуры НПО "Регулятор". Интервью с генеральным...
Партнеры
Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (НП РТ)Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз»Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НПАА)Нефтегазовые конференции - n-g-k.ruООО «ЛМЗ «МашСталь» - одно из лидирующих предприятий сферы литейного производства РоссииРоссийская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ (СГМ)
Последние зарегистрированные компании

Арзамас-Метиз

Арзамас-Метиз

Россия, Нижегородская область

Северо-Западная Трубная Гидроизоляционная Компания

Северо-Западная Трубная...

Россия, Ленинградская область

Интернет-портал «Мир компаний»

Интернет-портал «Мир компаний»

Россия, Москва
Последние добавленные товары
Компания Наименование Цена (руб.) Ру Ду Категория
Международная Машиностроительная Компания, ООО (ООО "ММК") MMK–OS Масляные станции 1 0 0 Испытательное оборудование для ТПА
ООО "ПК Империя" Компенсатор КСО 150- 16- 100 6 990 150 16 Компенсаторы сильфонные
ООО "МашЭнергоПроект" Резиновый компенсатор фланцевый 3 490 200 10 .Другое ....
Заводы и бренды ТПА
Уфимское приборостроительное производственное объединение, ФГУП БалтПромАрматура, ООО Интерарм ЗАО Metso Гусар Гусевский арматурный завод ООО ODE Intervalve Swissfluid
Последние добавления библиотеки

Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, издательство МЭИ, Кузнецов В.А. , Черноштан В.И. В представленном издании имеются технические характеристики и нормативы, относящиеся к трубопроводной арматуре и ее комплектующим. Даны рисунки и описания конструкций, основные технические данные по отечественной серийной трубопроводной арматуре и комплектующим

Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, изда...

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. Изд. 2-е., перераб. и доп. И., Энергия, 1977. В книге освещаются вопросы устройства, условий работы, изготовления деталей и монтажа трубопроводов тепловых электростанций

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопроводной арматуры. Изд. 5-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 480 с. Гуревич Давид Файвушев (Классика инженерной мысли: нефтяные технологии.) Предлагаемая книга, состоящая из трех частей, содержит данные по вопросам конструирования и расчета трубопроводной арматуры. Приведены конструкции арматуры для работы при различных условиях и на различных средах, а также приводы, применяемые для управления арматурой

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление РосТрансМашТрейд (РТМТ)   Обратные клапаны и пробки   Головки НКТ
Обсадные трубы   Лубрикаторы для боковых задвижек   Лубрикаторы для стволовых задвижек
Устьевое оборудование для двойных НКТ   Колонные головки   Буфер трубопроводной арматуры
Дроссели регулируемые   Дроссели нерегулируемые   Клинья обсадной трубы

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

Лидеры ТОП Рейтинга

1. ТЕПЛОРОСТ - energeo.ru

Компания ТЕПЛОРОСТ занимается поставками оборудования для систем...

2. ЗАО ПК «Трансарм»

ЗАО ПК « ТРАНСАРМ » предлагает поставку запорной арматуры по низким...

3. Современные Инженерные Технологии • Самара

Профессиональные поставки запорной и трубопроводной арматуры

4. Брянский Завод Трубопроводной арматуры

ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры»-молодое, динамично...

Новые участники

АКВА ПРОМ - трубопроводная арматура и насосы

Компания "АКВА ПРОМ" была основана в 2010 году. Наш официальный сайт...

ЗАО ПК «Трансарм»

ЗАО ПК « ТРАНСАРМ » предлагает поставку запорной арматуры по низким...

БАЗ-Сервис - bazmsk.ru

ТД «БАЗ-Сервис» предлагает поставку высококачественной...

ООО "Поток" - http://potokllc.ru/

Оптовые поставки задвижек, вентилей, кранов, фланцев и др. арматуры.

Облако товаров
.Другое ....1882 Блоки предохранительных клапанов130 Вентили бронзовые127 Вентили стальные948 Вентили чугунные567 Вентили энергетические138 Задвижки алюминиевые35 Задвижки нержавеющие388 Задвижки стальные2406 Задвижки стальные - ХЛ357 Задвижки чугунные1173 Задвижки энергетические87 Затворы стальные274 Затворы чугунные316 Испытательное оборудование для ТПА113 Клапана обратные983 Клапана отсечные62 Клапана предохранительные1135 Клапана регулирующие547 Клапана энергетические130 Компенсаторы сильфонные188 Конденсатоотводчики стальные55 Конденсатоотводчики чугунные67 Котельное оборудование104 Краны бронзовые159 Краны нержавеющие173 Краны стальные757 Краны стальные - ХЛ115 Краны чугунные158 Манометры90 Метизы402 Насосы222 Отводы1095 Отопительное оборудование94 Переключающие устройства45 Переходы393 Пожарная арматура44 Радиаторы32 Регулирующая арматура301 Ремонтное оборудование для ТПА46 Счетчики воды101 Тройники546 Трубы757 Указатели уровня60 Уплотнительные материалы81 Фильтры, грязевики371 Фитинги244 Фланцы2439 Шаровые краны1323 Электроприводы363
Теги новостей
armtorg298 Danfoss132 MSA102 Valve Industry Forum & Expo156 АБС ЗЭиМ Автоматизация165 АБС Электро95 АДЛ102 армторг131 Атомэнергомаш378 АЭМ-Технологии109 АЭС148 БАЗ123 Благовещенский арматурный завод153 Вестник Арматуростроителя107 выставка233 Газпром503 Газпром нефть100 Игорь Юлдашев98 импортозамещение333 интервью106 Лукойл109 Машиностроительная корпорация СПЛАВ98 Минпромторг143 МК СПЛАВ197 ММК125 Москва104 Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей192 Нефтегаз95 нефть98 НПАА339 Объединенная металлургическая компания180 ОМК296 производство139 Римера239 Росатом344 РосатомСибирский химический комбинат207 Роснефть273 Россия124 Росстандарт210 Ростехнадзор133 РусГидро230 СГК135 Сибирская генерирующая компания195 Силовые Машины103 Татнефть97 ТМК102 Транснефть314 Трубодеталь106 трубопроводная арматура295 ЧТПЗ316