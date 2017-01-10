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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №35

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

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Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...
Иван Тигранович Тер-Матеосянц присутствовал на знаковом для отечественного машиностроения событии – открытии нового производственного предприятия НПО «Регулятор»: «Меня очень впечатлило это событие. Путь,...
На Зеленодольском заводе имени А.М.Горького...
1 января 2017 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (предприятие входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялось открытие нового участка станков с ЧПУ в цехе нефтегазового...
Компания АДЛ информирует о снижении цен и...
Компания АДЛ сообщает о снижении цен на электрооборудование собственного производства — шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием. Цены снижены до 31% и действительны с 9 января 2017 года. Оплата...
На Зеленодольском заводе имени А.М.Горького...
Компания АДЛ информирует о снижении цен и изменении...
НТП "Трубопровод" выпустило новую версию семейства...
«ЗиО-Подольск» отгрузил трубопроводы на второй блок...
ФАС скорректировала позицию в отношении обращения ММК
"ТМК Чермет" возвращено группе "Синара"
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Дайджест арматуростроителя
"Дайджест арматуростроителя", специальный предновогодний...

Здравствуйте, уважаемые коллеги, перед вами специальный, предновогодний 66...

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №65 от 28.12.2016 г.

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 65 выпуск «Дайджеста...

События
Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Armtorg.ru посетил ежегодный слет дилеров "Энергомаш (Чехов) –...

В конце прошедшей недели, 23 декабря мы посетили одно из знаковых...

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ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». Производственная...
Valve World 2016. Часть III. Прогулка по выставке, новинки...
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НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
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Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление продукции СИЛЕНА ТД ООО   Устройства переключающие предохранительных клапанов   Клапаны обратные поворотные (Затворы обратные) по сп...
Клапаны обратные осевого потока DN 400...1400 мм PN ...   Клапаны обратные поворотные Селена   Клапан регулирующий односедельный фланцевый под ДУ о...
Клапан смесительный фланцевый с электрическим исполн...   Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с электр...   Клапан регулирующий односедельный фланцевый с электр...
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый ...   Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый ...   Клапан регулирующий фланцевый с электрическим исполн...

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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Компания ТЕПЛОРОСТ занимается поставками оборудования для систем...

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