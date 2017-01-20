Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №36

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

Лидеры АРМ.ТОПа

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АО «Армалит». Интервью с главным инженером М. С....
АО «Армалит» - безусловный лидер в сфере производства судовой арматуры, предприятие с полным циклом арматуростроения. Уже порядка 140 лет завод специализируется на изготовлении судовой арматуры.
АО «Армалит». Литейный и формовочный цеха....
Продолжая экскурсию по российскому предприятию АО «Армалит», которое удалось посетить нашей команде, сегодня мы представим вашему вниманию репортаж с формовочного и литейного производства. Изюминка литейного...
Георгиевский арматурный завод запустит новый...
Заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин посетил Георгиевский арматурный завод, где готовится к запуску новый цех
АО «Армалит». Литейный и формовочный цеха. Часть IV.
Георгиевский арматурный завод запустит новый цех в...
«Некст-Трейд» испытала осесимметричный клапан для...
ЗАО «РОУ» приняло участие на международной выставке...
Испытательный центр "Трубодетали" прошел...
Уральский турбинный завод, НПО "ЭЛСИБ" и СИБЭКО...
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Дайджест арматуростроителя
"Дайджест арматуростроителя", выпуск №69 от 19.01.17

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 69 выпуск «Дайджеста...

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №68 от 17.01.17

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 68 выпуск «Дайджеста...

События
Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ,...

С 5 по 9 декабря 2016 года в Подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось...

Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Видео
АО «Армалит». Часть III. Механосборочный цех.
АО «Армалит». Часть II. Заготовительное производство.
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve... MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я... Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017.
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"Заметки главного редактора", выпуск № 36. О...
АО «Армалит». Часть III. Механосборочный цех.
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Компания Наименование Цена (руб.) Ру Ду Категория
ПРОАРМАТУРА,ООО Клапан запорно- регулирующий (КЗР) 25ч945п Ду 40 Ру 16 30 548 40 16 Клапана регулирующие
ООО ТД "Армснаб" 15с22нж 4 800 50 40 Вентили стальные
ООО "СтройИндустрия" 15c 51п Икар 850 15 25 Вентили стальные
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Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, изда...

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление ГАЛЛОП ООО   Ниппель G3/4" латунь/никель   Ниппель G3/4" латунь
Ниппель G1/2" латунь/никель   Ниппель G1/2" латунь   Кран шаровой газовый DN-50 СТАНДАРТ 220 ВхВ
Кран шаровой газовый DN-40 СТАНДАРТ 220 ВхВ   Кран шаровой газовый DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ   Кран шаровой газовый DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ
Кран шаровой газовый DN-20 СТАНДАРТ 220 ВхВ   Кран шаровой газовый DN-15 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН   Кран шаровой газовый DN-15 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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ЗАО ПК « ТРАНСАРМ » предлагает поставку запорной арматуры по низким...

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