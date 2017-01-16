Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №36

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

Новые сайты в АРМ.ТОПе

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АО «Армалит». Репортаж с производства....
Медиагруппа ARMTORG в 2016 году в лице крупнейшего портала трубопроводной арматуры Armtorg.ru и журнала "Вестник арматуростроителя" представило вашему вниманию репортажи о более чем 17 предприятиях как отечественных, так и...
TECOFI. Интервью с Э. Цугуля, представителем в...
Уважаемые посетители портала о трубопроводной арматуре Armtorg, мы продолжаем публикацию серии видеорепортажей с крупнейшей международной отраслевой выставки Valve World Expo – 2016. Сегодня мы представляем вашему вниманию...
Завод ГУСАР усиливает сотрудничество с...
В 2016 году предприятия Владимирской области заключили с «Газпромом» контракты на сумму свыше 7 млрд рублей, что в два раза больше прошлогоднего показателя.
АО «Армалит». Репортаж с производства....
Завод ГУСАР усиливает сотрудничество с Газпромом по...
Курганхиммаш поставил оборудование в адрес ООО...
«Златмаш» предлагает широкий спектр услуг по...
ОМЗ-Ижора продолжает автоматизацию производства
"НТП Трубопровод" выпустил новые версии программы...
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Дайджест арматуростроителя
"Дайджест арматуростроителя", выпуск №67 от 13.02.17

Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья и читатели! Мы рады приветствовать...

"Дайджест арматуростроителя", специальный предновогодний...

Здравствуйте, уважаемые коллеги, перед вами специальный, предновогодний 66...

События
Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ,...

С 5 по 9 декабря 2016 года в Подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось...

Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Видео
ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». Производственная...
Valve World 2016. Часть III. Прогулка по выставке, новинки...
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017. MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я... IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve...
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П Заглушка эллиптическая 273х8 ст.09Г2С ГОСТ17379 продам Вадим / АРМАТРОН
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Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление Теплоконтроль "Сафоновский завод&quo...   Тягорегулятор РТ-2Т   Терморегулятор прямого действия недистанционный РТП5...
Терморегулятор прямого действия недистанционный РТП3...   Регулятор давления КР-1Д   Регулятор температуры электронный КР-1Т
Регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ-1   Клапан регулирующий трехходовой КР-1-ТР   Клапан регулирующий с электроприводом КР-1
Клапан терморегулирующий ТРК   Регулятор температуры РТЦГВ   Регулятор температуры прямого действия РТПД

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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