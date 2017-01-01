Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №34

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! С радостью сообщаем вам, что в свет вышла электронная версия нового 6-го выпуска журнала «Вестник...

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Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева,...
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно, для кого-то год прошел в обычном и ничем не примечательном режиме. Не исключаю, что для кого-то он стал трудным и кризисным. Тем не менее, судя...
"Дайджест арматуростроителя", специальный...
Здравствуйте, уважаемые коллеги, перед вами специальный, предновогодний 66 выпуск "Дайджеста арматуростроителя"
ROTORK. Интервью с представителями компании в...
Уважаемые посетители портала о трубопроводной арматуре Armtorg, мы продолжаем публикацию серии видеорепортажей с международной отраслевой выставки Valve World Expo – 2016. Сегодня, 30 декабря, за день до наступления Нового года,...
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Дайджест арматуростроителя
"Дайджест арматуростроителя", специальный предновогодний...

Здравствуйте, уважаемые коллеги, перед вами специальный, предновогодний 66...

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №65 от 28.12.2016 г.

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 65 выпуск «Дайджеста...

События
Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Armtorg.ru посетил ежегодный слет дилеров "Энергомаш (Чехов) –...

В конце прошедшей недели, 23 декабря мы посетили одно из знаковых...

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ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». Производственная...
Valve World 2016. Часть III. Прогулка по выставке, новинки...
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Новости выставок
Промышленные твердотопливные котлы завода...
Псковский котельный завод примет участие в выставке...
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ГК LD. Доклад директора по маркетингу К.И. Чебанова в...
ООО "Купавинские тепловые сети": доклад А. М. Олейника,...
Выставки трубопроводной арматуры
MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017. IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve... НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я...
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П Воздухоотводчик Spiax Sarco AV21 DN15 PN25 C22.8 E-U продам Вадим / АРМАТРОН
П Заглушка эллиптическая 273х8 ст.09Г2С ГОСТ17379 продам Вадим / АРМАТРОН
П Конденсатоотводчик поплавковый Spirax Sarco FT44-10 DN25 PN40 GSC25 продам Вадим / АРМАТРОН
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Заметки главного редактора № 34. Что такое...
KITZ Corporation. Интервью с директором по развитию...
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ООО Региональная газовая компания «Палюр» Клапан ВН1/2Н- 4К * 5 764 15 4 Клапана предохранительные
ООО "СпецПром" Труба востановленная 1220*12 п/ш 22 500 1220 1 Трубы
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Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление МАРОМА Технологии ООО   Крупногабаритные кольца, армированные керметами   Высокотемпературные вентили с затворами из керметов
Высокотемпературные шаровые краны с затворами из кер...   Оглавление Гермакс "Germax" ООО   Краны для подземных газопроводов КШ 200п
Краны для подземных газопроводов КШ 150п   Краны для подземных газопроводов КШ 125п   Краны для подземных газопроводов КШ 100п
Краны для подземных газопроводов КШ 80п   Краны для подземных газопроводов КШ 65п   Краны для подземных газопроводов КШ 50п

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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