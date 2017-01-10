Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...



Трубки из прозрачного кварцевого стекла используются для замера уровня жидкости, для

электронагревательных приборов, предназначены для работы при температуре до 1250˚С.

Трубки предназначены для установки в кранах запорных устройств указателей уровня жидкостей, должны иметь наружный диаметр 20 мм и выдерживать максимальное давление 30 кгс/см².

Наружный диаметр, мм от 5 до 250

Толщина, мм от 1 до 5мм

Длина, мм от 700 до 2000мм

Нарезаем любую длину трубки.



Казань, Республика Татарстан

Казань, Республика Татарстан +7 (843) 2164559

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