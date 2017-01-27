Интервью с И.Т. Тер-Матеосянцем, исполнительным...

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Журнал "Вестник арматуростроителя"

Вестник арматуростроителя №36

Уважаемые коллеги, читатели, посетители, друзья! Вот и подошел к завершению 2016 год, который подарил нам много новых впечатлений, контактов, и, конечно же, стал для...

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НПО "Регулятор". Интервью с генеральным...
Уважаемые коллеги, сегодня мы представляем вашему внимаю новое интервью, записанное в рамках знакового события для российского арматуростроения - открытия новой производственной линии ЗАО "НПО "Регулятор". Здесь, в...
Получите бесплатный билет на выставку Aquatherm Moscow...
C 7 по 10 февраля 2017 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 21-я Международная выставка оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow. Посетив выставку, Вы сможете выбрать оборудование для отопления и...
Трубопроводная арматура завода «Гусар»...
Продукция арматурного завода «Гусар» — клапаны запорные с ручным и электрическим приводом, краны шаровые, задвижки шиберные для фонтанных и нагнетательных арматур — победила в областном конкурсе качества...
Трубопроводная арматура завода «Гусар» получила...
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» посетила делегация...
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» объявляет о снижении цен и...
ЛМЗ "Машсталь" помогает уральским энергетикам...
Белэнергомаш запустил производственный участок...
Danfoss представил теплообменники XGM в моноблочном...
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Дайджест арматуростроителя
"Дайджест арматуростроителя", выпуск №71 от 26.01.2017 г.

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 71 выпуск «Дайджеста...

"Дайджест арматуростроителя", выпуск №70 от 24.01.2017 г.

Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Перед вами 70 выпуск «Дайджеста...

События
Пост-релиз совещания Совета главных механиков при НТЦ,...

С 5 по 9 декабря 2016 года в Подмосковном пансионате «Клязьма» состоялось...

Новогоднее поздравление Игоря Юлдашева, главного редактора...

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Вот и подошел к концу 2016 год. Безусловно,...

Видео
АО «Армалит». Часть V. Участок сварки. Интервью с...
АО «Армалит». Литейный и формовочный цеха. Часть IV.
Фото
НТЦ Совета главных механиков НПЗ
Valve World Expo 2016, первый выставочный день
Выставки трубопроводной арматуры
25-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» 2017 25-я Международная... IV Международный Форум Valve Industry Forum & Expo’2017 IV Международный Форум Valve... Aquatherm Moscow 2017. Aquatherm Moscow 2017. MIOGE 2017. 14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» MIOGE 2017. 14-я Международная... НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» НЕФТЕГАЗ-2017. 17-я...
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НПО "Регулятор". Интервью с генеральным...
Заметки главного редактора. Об ИТОГах 2016 года....
"Дайджест арматуростроителя", выпуск №71 от...
НПО "Регулятор". Интервью с зам. генерального...
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Стилпарк Переход концентрический 42, 4х33, 7х 2 AISI 304 150 0 0 Переходы
ООО "ПКФ Стройкомплект" Автоматический балансировочный клапан SMALT ATB- 1 D32 8 500 32 16 Регулирующая арматура
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Трубопроводная арматура ТЭС. Справочное пособие. Москва, 2001, изда...

Станционные трубопроводы, их изготовление и монтаж. Учебник для уча...

Расчет и конструирование трубопроводной арматуры: Расчет трубопрово...


Справочник трубопроводной арматуры: Заводы
Оглавление Старк ЦНИПИ ООО   Всережимный много-седельный регулирующий клапан   Охладители пара (ОП), дроссельно-охладительные устро...
Охладительные установки (ОУ), редукционно охладитель...   Импульсно-предохранительное устройство   Клапан паровой для БРОУ
Задвижки шиберные для фонтанных и нагнетательных арм...   Клапаны запорные для ТЭС   Главный предохранительный клапан
Краны шаровые запорно-регулирующие   Клапаны предохранительные с пневматической системой ...   Оглавление БАМЗ "Барнаульский аппаратурно-механ...

Справочник трубопроводной арматуры: ГОСТы

ГОСТ 23102-78 Патрубки присоединительные бортовой ма... 		 
ГОСТ 16039-70 Резьбовая часть арматуры для соединени... 		 
ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические ...

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обр... 		 
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со...

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы гер... 		 
ГОСТ Р 54786-2011 Крепёжные изделия для разъёмных со... 		 
ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие техн...

ГОСТ Р 53674-2009 Арматура трубопроводная. Номенклат... 		 
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки... 		 
ГОСТ Р 52760-2007 Арматура трубопроводная. Требовани...

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